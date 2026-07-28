“Oggi Cosa Nostra non ha capi”, parla il Procuratore di Palermo

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“Abbiamo operato sulla continuità dell’azione investigativa sui territori: avere catturato tutti i grandi latitanti dell’organizzazione mafiosa, tranne uno cioè Motisi sul quale comunque le ricerche sono attivissime, ci impone di fissare l’attenzione su come si è ristrutturata Cosa nostra dopo la cattura di Messina Denaro: nel tempo abbiamo individuato un carattere dell’organizzazione, che è la tendenza a ricostituire il suo vertice da cui dare direttive per ricostruire l’intera forza dell’organizzazione stessa“. A dirlo è il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso di un’audizione, a Palazzo San Macuto a Roma, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul Fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

“Come funziona Cosa Nostra”

“Oggi la struttura di vertice non esiste, ma c’è una capacità di colloquiare con i mandamenti sul territorio ed è estremamente pericolosa – prosegue De Lucia – Il dialogo tra mandamenti è intenso e coinvolge non solo Palermo, ma anche il territorio di Agrigento. Cosa nostra dal punto di vista orizzontale continua a funzionare e lo fa in maniera estremamente organizzata per mettere a frutto i suoi affari secondo una strategia ben definita: pensano di tornare forti con i meccanismi tradizionali, cioè attraverso il loro esercito e quindi attraverso i denari che servono a finanziarlo e che provengono in primis dal traffico di stupefacenti. Quest’ultimo avviene in maniera non episodica ma organizzata, attraverso un dialogo che riguarda sia altre organizzazioni criminali come la ‘ndrangheta e la mafia libanese sia chi dall’altra parte dell’Atlantico organizza l’esportazione degli stupefacenti: Cosa nostra è stata leader di questi traffici dagli anni ’50 ai primi anni ’90, poi si è ‘distratta’ nell’attacco allo Stato rappresentato dalle stragi e questo ha fatto sì che sia subentrata la ‘Ndrangheta; tuttavia la domanda di stupefacenti in Italia è molto sostenuta e il mercato in Sicilia lo gestisce Cosa nostra, con un ‘brand’ riconosciuto dai grandi cartelli sudamericani che hanno grande facilità nel riprendere il dialogo con l’organizzazione mafiosa”.

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