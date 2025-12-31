PUBBLICITÀ
Ha provato a scappare su una barca, chi è il latitante arrestato a Napoli

Redazione Internapoli
Vincenzo Candido, 43enne, era irreperibile dallo scorso 2 dicembre 2025, dopo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di oggi i Carabinieri della Stazione di Napoli Scampia hanno rintracciato e arrestato Vincenzo Candido al Borgo Marinari, dove si trovava a bordo di una barca.

L’operazione è scattata al termine di una complessa attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, che hanno ricostruito i movimenti dell’uomo attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, supportati anche da attività tecniche di intercettazione.

Individuato nei pressi del molo, il ricercato ha tentato di darsi alla fuga salendo a bordo di un’autovettura, con l’aiuto di un uomo e di una donna. Il tentativo di fuga è però fallito grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto.

Il provvedimento eseguito rientra nelle misure cautelari disposte nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, il destinatario della misura è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva, ed è ammessa la possibilità di impugnazione.

