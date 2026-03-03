Le stelle italiane illuminano la Guerri Napoli Tennis Cup, sei top 100 al via

PUBBLICITÀ

Il tennis italiano lancia la Guerri Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 organizzato da Master Group Sport insieme al Tennis Club Napoli, in programma dal 22 al 29 marzo prossimo. Sono ben sette gli azzurri nell’entry list del torneo ufficializzata dall’Atp, a conferma dello splendido momento che sta vivendo il tennis italiano nel mondo. Mattia Bellucci (n.94) e Francesco Maestrelli (n.114) saranno teste di serie, ma in tabellone ci saranno anche Andrea Pellegrino (n.125 e finalista a Napoli nel 2021), Luca Nardi (n.135 e a lungo top 100 mondiale) vincitore del torneo nel 2024, Francesco Passaro (140 e già numero 89 del mondo nel 2025), Stefano Travaglia (166 ed ex numero 60 del mondo) e la promessa azzurra, il diciottenne siciliano Francesco Cinà, entrato questa settimana per la prima volta nei top 200 del mondo (al n.183), dopo aver vinto il suo primo torneo challenger in carriera, domenica scorsa a Pune, in India. Sono sei i top 100 mondiali in gara alla Guerri Napoli Tennis Cup. Il numero 1 è Vit Kopriva della Repubblica Ceca, oggi n.62 del mondo, che arriva a Napoli per difendere il titolo vinto lo scorso anno in una finale combattutissima contro l’azzurro Luciano Darderi. Il numero due dell’entry list è il francese Alexandre Muller (n.81), seguito al numero 3 da Alexander Shevchenko del Kazakistan (n.88). Il quarto favorito è l’attesissimo fuoriclasse svizzero Stan Wawrinka, rientrato a 40 anni nella top 100 mondiale (al n.92). Il campione elvetico, vincitore di 3 prove del Grande Slam ed ex n.3 del mondo, torna alla Guerri Napoli Tennis Cup per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di vincere il torneo che gli sfuggì nel 2025. L’azzurro Mattia Bellucci (94) e il francese Hugo Gaston (96) chiudono la lista dei sei top cento della Guerri Napoli Tennis Cup.

Molto interessante anche la lista dei giocatori ancora fuori dall’entry list per il tabellone principale ma che potranno rientrare nel torneo sia disputando il torneo di qualificazione (in programma il 22 e il 23 marzo) sia attendendo eventuali ritiri dell’ultima ora. Dopo i primi due giocatori dell’elenco, che sono l’ucraino Vitaliy Sachko (188) e lo slovacco Alex Molcan (200), c’è il napoletano Lorenzo Giustino, tornato protagonista nel circuito Atp e risalito al n.204 del mondo. Tra i possibili protagonisti delle qualificazioni anche tanti giovani azzurri che stanno percorrendo la strada per arrivare nell’elite mondiale, come il 23enne Michele Ribecai (413), il 22enne Lorenzo Carboni (439) e il 20enne Federico Bondioli (440). Il tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup sarà composto, quindi, dai 21 giocatori dell’entry list, da sei giocatori provenienti dal torneo di qualificazione, da due special exempt (giocatori impegnati nelle fasi finali di tornei subito precedenti alla Guerri Napoli Tennis Cup e che non possono partecipare alle qualificazioni) e da tre wild card, gli inviti speciali che potranno essere utilizzati nelle prossime settimane per migliorare la già ottima partecipazione al torneo napoletano.