L’estate inizia a Maggio, il sindaco apre i lidi e stabilimenti a Torre del Greco

Il sindaco Giovanni Palomba ha firmato l’ordinanza numero 37 che prevede l’apertura anticipata dei lidi e degli stabilimenti balneari cittadini al primo Maggio. Un provvedimento, ratificato dal primo cittadino di Torre del Greco e promosso dalla consigliera con delega al demanio, Alessandra Tabernacolo, per offrire un’opportunità di maggiore sviluppo dell’attività balneare, e, contestualmente per una più cospicua ed efficiente fruizione del litorale costiero da parte dei cittadini e dei turisti in visita alla città.

L’iniziativa, per la prima volta messa in campo nella città di Torre del Greco, finalizzata al rilancio dell’indotto turistico locale, fortemente penalizzato negli ultimi due anni a causa della pandemia, consentirà ai gestori degli stabilimenti di rimodulare i termini di apertura e chiusura della stagione estiva, fissati al 30 settembre, e consentendo, così, una fruizione più opportuna degli stessi servizi offerti.

“Abbiamo ritenuto – le parole del sindaco Palomba – maggiormente utile e concreto, anche per il rilancio dell’economia locale, anticipare di un mese l’apertura dei nostri lidi, in considerazione del fatto che le temperature climatiche del mese di Maggio consentono già di poter godere ampiamente di giornate di sole e di mare. Siamo consapevoli della forte penalizzazione dovuta al covid e che bisogna, ora, ripartire dalla ricostruzione del tessuto economico, rilanciando un settore importantissimo per la città, ovvero, quello turistico”.