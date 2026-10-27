Liceo in lutto nel Napoletano, addio al prof di filosofia Salvatore Ferrara

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Il mondo della cultura, e in particolare il liceo classico “Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, è in lutto per la scomparsa del professore Salvatore Ferrara. Docente di filosofia, Ferrara era anche tra i fondatori del Festival della Filosofia. Un commovente ricordo è apparso sulle pagine social del suo liceo.

“Il professor Salvatore Ferrara, una delle colonne che ha contribuito a costruire la storia di questo liceo, ci ha lasciati. Oggi per tutti i suoi studenti di ieri, ex colleghi e amici è un giorno di immenso dolore. Se n’è andato, ma il vuoto che lascia è grande quanto l’amore e l’entusiasmo che ha saputo seminare in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

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Non è stato solo il professore di filosofia; è stato una guida, un porto sicuro, un porto di idee. Ha insegnato che la filosofia non è chiusa nei libri polverosi, ma è il modo in cui si può guardare il mondo, affrontare le paure e cercare la felicità. Ha insegnato, soprattutto, a pensare con la propria testa e a essere liberi e curisi. le sue lezioni, erano capaci di accendere la curiosità anche nelle mattine più difficili. Tutti ricordano i suoi sorrisi, la sua pazienza infinita, la sua capacità rara di ascoltare davvero, senza mai giudicare, valorizzando l’unicità di ciascuno.

Chi lo ha conosciuto ha perso un compagno di viaggio insostituibile, un amico leale, un uomo di una sensibilità e di un’ironia uniche, con cui era un privilegio condividere le giornate, i progetti e le risate in sala professori. Ci piace pensartlo ancora lì, davanti alla cattedra o nei corridoi, a interrogarci sul senso delle cose con quel suo sguardo vivo e curioso.

Grazie di tutto, Prof. Hai lasciato un’impronta indelebile nelle vite di tanta gente. Il tuo viaggio continua nei pensieri e nei cuori di tutti i ragazzi e i colleghi che hanno avuto la fortuna di camminare al tuo fianco. Tutta la scuola si stringe in un abbraccio fortissimo alla tua famiglia. Fai buon viaggio”.