Sanremo Giovani 2026, scelti i primi 15 artisti: c’è anche la napoletana Florinda

PUBBLICITÀ

Sono stati selezionati i primi 15 artisti che accedono alla fase successiva di Sanremo Giovani 2026. I nomi sono stati annunciati al termine delle prime audizioni dal vivo, svolte nella Sala A della sede Rai di via Asiago, a Roma. Tra i cantanti ammessi c’è anche Florinda, artista napoletana in gara con il brano «Senza ‘E Te», che prosegue così il suo percorso verso il Festival di Sanremo.

Le audizioni sono state guidate dal direttore artistico Stefano De Martino, affiancato dalla Commissione musicale composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, dal maestro Pino Perris, da Ema Stokholma e da Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. Al termine delle esibizioni, De Martino ha espresso soddisfazione per il livello dei partecipanti, sottolineando il talento e l’energia della nuova generazione musicale.

PUBBLICITÀ

Tra i 15 selezionati figurano anche alcuni volti già conosciuti dal pubblico televisivo. Da Amici arrivano Albe, con «Vuoi o non vuoi», Petit, con «Sei tu», e Plasma, con «Energia meccanica». Da X Factor provengono invece i Les Votives, finalisti dell’ultima edizione, in gara con «Non importa», e Rob, che presenta «Non imparo mai». Tra gli ammessi c’è anche Dubrazil, da Milano, con «Por Favor».

Prosegue il percorso anche Lea Gavino, cantante e attrice romana che torna alle selezioni dopo l’esperienza dello scorso anno con il brano «L’ennesima canzone». I Santamarea, provenienti da Palermo e vincitori di Musicultura, partecipano con «Tutto questo mare dentro». Selezionata anche Selma, originaria di Benevento, vincitrice di «Dalla strada al palco» e attualmente concorrente di «Tale e Quale», con il brano «Io sognerò». Dalla stessa città arriva Neartica, in gara con «Foto mossa».

Completano la lista Gallas, da San Giovanni Rotondo, con «Fermo», Basim, da Patti, con «Distanza», Frambo, da Arezzo, con «Non disturbare», e Occhi, da Lodi, con «La guerra dei bottoni». Il regolamento di Sanremo Giovani 2026 prevede un percorso articolato in più fasi. Al termine delle selezioni saranno individuati sei finalisti: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre dal contest Area Sanremo, le cui valutazioni partiranno a metà novembre.

I sei concorrenti si sfideranno quindi nella serata «Sarà Sanremo», in programma venerdì 11 dicembre in prima serata su Rai 1. Soltanto uno di loro conquisterà il pass per la gara dei Big al Festival di Sanremo 2027, trasformando il percorso tra le nuove proposte in un’occasione decisiva per entrare sul palco più importante della musica italiana.