Morte di Francesca, l’avvocato della famiglia Tucci: “Causa non accertata”

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“Il compito affidato dal pubblico ministero era di accertare le cause della morte di una giovane donna e la condotta di chi l’aveva in cura; l’elaborato depositato ha dichiarato corretta la condotta senza avere accertato la causa, e la sua lettura dei documenti è, in ogni passaggio verificato, incompatibile con i documenti stessi. A un compito di quella natura esso (l’elaborato) si è dimostrato inadeguato, e la sua inadeguatezza non è rimediabile dall’interno“.

E’ uno dei passaggi della relazione di consulenza tecnica di parte che l’avvocato Francesco Petruzzi ha consegnato alla Procura di Napoli che sta indagando sulla morte di Francesca Tucci, la giovane di 24 anni deceduta lo scorso 2 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

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L’inchiesta ha portato il pm Mario Canale a iscrivere nel registro degli indagati per omicidio colposo tre medici. La relazione sui risultati dell’autopsia depositata il 5 ottobre scorso è stata redatta dai consulenti della famiglia Tucci, i dottori Luca Scognamiglio e Maurizio Gentile (rispettivamente specialista in medicina legale e specialista in chirurgia d’urgenza e in chirurgia oncologica) secondo i quali “lascia privi di risposta i quesiti del pubblico ministero sulla tempestività, sulle buone pratiche e sul nesso causale“.