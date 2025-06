L’Istituto Galvani di Giugliano all’avanguardia: nasce il gruppo di studio sull’Intelligenza Artificiale

PUBBLICITÀ

L’Istituto Tecnico Statale “Luigi Galvani” di Giugliano compie un passo significativo verso il futuro dell’istruzione, annunciando la costituzione di un gruppo di studio dedicato all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle aule scolastiche e nella pratica didattica quotidiana. Questa iniziativa mira a esplorare le potenzialità dell’IA, ma anche le criticità e i rischi, per offrire agli studenti nuove opportunità di studio e di apprendimento.

L’obiettivo primario del gruppo, che avvierà le sue attività di ricerca fin dall’inizio del prossimo anno scolastico, è valutare l’adozione strategica di strumenti legati all’Intelligenza Artificiale, inclusi il Machine Learning e i Large Language Models. L’Istituto Galvani intende così offrire ai propri iscritti un apprendimento sempre più personalizzato e interattivo, preparando le nuove generazioni alle sfide di un mondo in rapida evoluzione.

“Siamo convinti che l’Intelligenza Artificiale non sia solo una tecnologia, ma possa diventare, se ben utilizzato, un potente abilitatore di conoscenza,” afferma il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Pezza. “Il nostro impegno è quello di esplorare a fondo le sue applicazioni, garantendo al contempo un quadro normativo e operativo solido. Vogliamo che l’IA diventi uno strumento prezioso per la didattica, trasversale e applicabile sia in ambito scientifico-tecnologico che umanistico.”

Questo gruppo di studio si concentrerà inizialmente sull’aspetto normativo e legale, individuando i mezzi più idonei e i protocolli ottimali per un utilizzo etico e responsabile dell’IA. L’attività è tesa a riconoscere tutti quei potenziali strumenti che possano costituire un supporto “on demand” rispetto alla regolare attività scolastica, con particolare attenzione agli impegni pomeridiani degli studenti, dove l’IA potrebbe offrire un valido aiuto in chiave esercitativa e propositiva.

Il piano d’azione prevede la partecipazione volontaria e gratuita di un nutrito gruppo di docenti dell’Istituto, a testimonianza dell’entusiasmo e della lungimiranza del corpo insegnante. Fanno parte del comitato di ricerca i professori: Gionata Barbieri, Nicola Di Martino, Giuseppe Bove, Emilio Basile, Claudio Erra, Francesco Nugnes, Mario Dalia, Gianluca Isidoro, Luca Tufari, Ines D’Alterio, Margherita Turco, Loredana Piscopo, Maddalena Ruberti, Carla Arienzo, Giuliana Lalli, Franco Lovisi, Giovanni Cimmino, Giusi Diana Di Martino.

Questa iniziativa fa seguito ai promettenti risultati ottenuti da esperienze analoghe presso altri istituti del napoletano negli ultimi anni, consolidando la reputazione dell’Istituto Galvani come polo di eccellenza e innovazione.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Pezza, e i collaboratori del D.S., Proff. Caterina Maisto e Virgilio Papa, credono fermamente che solo uno studio approfondito delle potenziali ricadute di un’adozione tecnologica di questo tipo possa fornire il quadro legale e operativo attraverso cui mettere a frutto le grandi possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale per la platea degli iscritti. La vocazione di Istituto scolastico all’avanguardia si conferma negli intendimenti espressi dal Collegio dei Docenti e si auspica che il progetto possa essere foriero di importanti novità per gli studenti del territorio in cui insiste il Galvani.

