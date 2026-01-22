Lucca, che disastro: male in campo e ora blocca il mercato del Napoli

PUBBLICITÀ

Restano ore di incertezza sul futuro di Lorenzo Lucca. L’attaccante, ormai ai margini delle gerarchie di Antonio Conte, è da settimane al centro di voci di mercato che lo vedono possibile partente già nella finestra di gennaio.

Al momento, però, nessuna decisione definitiva è stata presa. Il Napoli è in attesa di capire la volontà del giocatore, che non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. La situazione resta fluida e potrebbe sbloccarsi solo nei prossimi giorni.

Sullo sfondo c’è l’interesse del Nottingham Forest, ma la pista inglese non sembra essere quella prioritaria. Lucca, infatti, starebbe aspettando una mossa concreta del Bologna, destinazione che gradisce maggiormente rispetto alle altre opzioni sul tavolo.

Il Napoli osserva e aspetta: la cessione dell’attaccante potrebbe diventare un tassello chiave per sbloccare altre operazioni in entrata, ma tutto dipenderà dalla scelta finale del calciatore. Il tempo stringe, il mercato entra nel vivo e il futuro di Lucca resta ancora tutto da scrivere.