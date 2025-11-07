Lukaku brucia le tappe: nuovo obiettivo per il rientro in campo con il Napoli

PUBBLICITÀ

Romelu Lukaku sta accelerando i tempi per tornare in campo con l’SSC Napoli. Il belga ­– che sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato – punta a esser disponibile in anticipo rispetto alla tabella iniziale degli allenamenti a pieno regime. Secondo fonti de Il Corriere dello Sport, il rientro potrebbe addirittura arrivare nel mese di dicembre, prima della partita di Supercoppa in programma il 18 dicembre.

Terminata la fase di recupero ad Anversa, Lukaku si è riaggregato agli allenamenti a Castel Volturno ed è ormai vicino a recuperare forma e condizione fisica. «Big Rom sta spingendo come non mai – si legge – e riduce ogni giorno il gap per tornare operativo». Il club e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte monitorano la situazione con prudenza: nonostante l’ottimismo, resta la consapevolezza che vanno evitati affrettamenti.

Un ritorno anticipato che darebbe propulsione al Napoli in un momento delicato della stagione e potrebbe rappresentare una sferzata motivazionale importante per il gruppo.