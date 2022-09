Lungomare di Napoli, ora è ufficiale: arrivano gli autovelox dopo gli incidenti mortali

A partire dalla prossima settimana saranno istituiti in via Caracciolo alcuni dispositivi di rallentamento della velocità ad effetto ottico alternati a dispositivi di rallentamento ad effetto acustico. Il provvedimento è stato adottato dal servizio Viabilità e Traffico per attuare misure urgenti tese a scongiurare il malcostume dell’alta velocità dei veicoli in via Caracciolo, dove si sono verificati recentemente alcuni gravi incidenti automobilistici. I lavori cominceranno entro l’inizio della prossima settimana. Successivamente, dopo riunioni tecniche con la Prefettura, si realizzeranno passaggi pedonali sopraelevati e si procederà infine all’installazione di autovelox.

Un’altra tragedia sul Lungomare: investito e ucciso mentre porta a passeggio il cane

Dopo la tragedia di Elvira Zibro, la 34enne travolta e uccisa da una moto pirata mentre attraversava le strisce pedonali a via Caracciolo, il lungomare di Napoli è stato teatro di un altro gravissimo incidente. Un uomo, Giuseppe Iazzetta, che portava a spasso il proprio cane, è stato investito mentre attraversava la strada a Piazza Sannazaro, all’incrocio con via Caracciolo, da una Toyota Yaris che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta. L’impatto è avvenuto a poca distanza dal luogo dove fu investita e uccisa Elvira Zibro.

A raccontarlo è una familiare dell’uomo investito che si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“Si deve intervenire al più presto per fare in modo che la gente non continui a morire per questi incidenti. Mio cognato è stato investito in piazza Sannazzaro mentre portava il cane a spasso. È stato ricoverato al Cardarelli in condizioni drammatiche ma non c e l’ha fatta. Aveva 62 anni, lascia due figli e una moglie. I semafori sono lampeggianti in determinati orari e a causa di guidatori incivili e spericolati si rischia la vita in quella zona ogni volta che si attraversa la strada. Se magari avessero funzionato non sarebbe stato investito ma credo sia anche colpa della velocità dell’auto, che dopo l’impatto si è fermata per offrire soccorso, dato che Giuseppe è stato sbalzato per una ventina di metri ed ha battuto forte la testa.“

“Da tempo chiediamo misure per contrastare la velocità e che combattano i pirati della strada. Abbiamo chiesto agli uffici tecnici del comune di verificare la condizione dei semafori a Piazza Sannazaro lato via Caracciolo e soprattutto vogliamo dossi anti velocità e controlli a tappeto subito. Purtroppo dalla morte di Elvira Zibro non è cambiato nulla. L’incolumità dei cittadini deve essere una priorità, basta tragedie. E’ inaccettabile che le determinate strade della nostra città siano utilizzate come piste da corse per automobilisti e motociclisti incoscienti. Quanti morti dobbiamo ancora piangere prima che si intervenga in modo risoluto? Si è aspettato e tollerato troppo”- il commento di Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.