Lutto a Qualiano, la maestra Teresa Migliaccio muore a 48 anni

La comunità di Qualiano è stata raggiunta nelle ultime ore da una notizia che ha lasciato sgomento e dolore. Si è spenta Teresa Migliaccio, docente di 48 anni, figura molto apprezzata e benvoluta da tutta la città. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme. In tanti stanno manifestando vicinanza e affetto ai familiari con messaggi di cordoglio.

“Non ho parole x tua scomparsa hai lasciato nel mio cuore tanta tristezza ma però un ricordo bellissimo il tuo sorriso perché eri una persona buona disponibile sempre pronta aiutare gli altri..grazie Teresa perché hai fatto parte nella mia vita piccolo periodo ma e stato molto intenso …Ciao Teresa” scrive un’amica.

Teresa lascia il marito Paolo e i figli Marco e Fabio, ai quali si stringe l’abbraccio dell’intera comunità. I funerali si terranno questa mattina alle ore 11.30 nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata, a Qualiano.