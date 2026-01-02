PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto a Qualiano, la maestra Teresa Migliaccio muore a 48 anni
CronacaCronaca locale

Lutto a Qualiano, la maestra Teresa Migliaccio muore a 48 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto a Qualiano, la maestra Teresa Migliaccio muore a 48 anni
Lutto a Qualiano, la maestra Teresa Migliaccio muore a 48 anni
PUBBLICITÀ

La comunità di Qualiano è stata raggiunta nelle ultime ore da una notizia che ha lasciato sgomento e dolore. Si è spenta Teresa Migliaccio, docente di 48 anni, figura molto apprezzata e benvoluta da tutta la città. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme. In tanti stanno manifestando vicinanza e affetto ai familiari con messaggi di cordoglio.

“Non ho parole x tua scomparsa hai lasciato nel mio cuore tanta tristezza ma però un ricordo bellissimo il tuo sorriso perché eri una persona buona disponibile sempre pronta aiutare gli altri..grazie Teresa perché hai fatto parte nella mia vita piccolo periodo ma e stato molto intenso …Ciao Teresa” scrive un’amica.

PUBBLICITÀ

Teresa lascia il marito Paolo e i figli Marco e Fabio, ai quali si stringe l’abbraccio dell’intera comunità. I funerali si terranno questa mattina alle ore 11.30 nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata, a Qualiano.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati