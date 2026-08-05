Lutto al Liceo Sannazaro di Napoli, addio al professor Nestore Amendola

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Profondo cordoglio tra gli ex alunni del liceo classico Sannazaro di Napoli per la scomparsa del professor Nestore Amendola, storico docente che ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento, lasciando un segno indelebile in generazioni di studenti. A dare la triste notizia è stata la figlia, attraverso un gruppo social che riunisce gli ex studenti dell’istituto, dove in poche ore sono arrivati numerosi messaggi di affetto e di ricordo da parte di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e averlo come insegnante.

Il dolce messaggio della figlia nel gruppo Facebook degli ex studenti: “Avevamo festeggiato da poco, gli avevo letto i vostri messaggi e ricordi, lo avete fatto felice, come sempre. Ieri sera una crisi cardiaca e se n’è andato oggi é alla camera mortuaria del Fatebenefratelli, aperta fino alle 16.30, ci sono io, domani alle 11.00 gli faremo una benedizione ed un saluto alla Chiesa dei Salesiani a via Morghen. Se ci sarete ci abbracceremo se volete salutarlo come si deve, mettete un cappello come lui faceva in tutte le foto. Non avrebbe voluto tristezza, ma solo sorrisi, ora è libero”.

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