Dramma ad Acerra, il 19enne Francesco Pio Gallucci muore in clinica

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Francesco Pio Gallucci è deceduto al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. I familiari del 19enne di Acerra hanno presentato la denuncia perché vogliono conoscere le cause della morte del giovane: lunedì la Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro della salma del giovanissimo. Spetterà alla Polizia di Stato ricostruire i momenti che vanno dall’arrivo del ragazzo in ospedale fino al tragico epilogo. La mamma di Francesco Pio è distrutta dal dolore: “Cor mij bell, ma che me cumbinato… Me staje distrruggenn, ij comme viv senza ‘e te? Comme aggia fa? Tu ire ‘a forza mia“.

L’altra drammatica storia: Francesca Tucci morta dopo un’operazione al Cardarelli

Una richiesta semplice, essenziale: «Verità e giustizia per una ragazza che è un esempio per tutti quelli che vogliono amare». Alessandro Boccia e Antonio Tucci, rispettivamente compagno e fratello, chiedono chiarezza sulla morte di Francesca Tucci la 24enne deceduta lo scorso 2 luglio all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata per un’operazione a pagamento (intramoenia) per eliminare i fastidi dovuti alla Sindrome di Wilkie, una rara patologia del duodeno riconducibile a una sindrome del compasso aorto-mesenterico. Francesca ha subìto l’intervento il 29 giugno e le complicazioni sorte, stando a quanto emerso sin qui, il 1 luglio.

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