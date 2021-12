Lutto alle Stufe di Nerone: “Stanotte si è spenta serenamente la nostra Stella”

“Stanotte si è spenta serenamente la nostra Stella. Le Terme rimarranno chiuse oggi 23 e domani 24 Dicembre 2021. Che la terra le sia lieve”. Questo il messaggio comparso sulla pagina de Le Stufe di Nerone, famosa struttura situata nell’area flegrea. Deceduta una colonna portante. Tantissimi i commenti di cordoglio: “Sentite condoglianze. Continuerà a vivere nella sua opera, di cui anche noi godiamo come frequentatori, e nella sua gente, la sua squadra e la sua discendenza”. “Stella, un’altra colonna portante della famiglia Colutta è volata in cielo, mi dispiace tantissimo non averla potuta abbracciare da vicino. Condoglianze e un abbraccio grandissimo a tutti voi”. “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Colutta”. “I suoi bellissimi occhi veglieranno sulle vostre vite. Le sue battute, sempre sagaci ed intelligenti, fanno parte del vostro spirito. La sua forza è in ognuno di voi. Un abbraccio”

Le antiche Terme romane, il benessere tra tradizione ed innovazione

Incastonate nello splendido scenario dei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e Bacoli lungo la costiera flegrea, sorgono le antiche Terme romane Stufe di Nerone. Le Terme Stufe di Nerone, già terme Silviane del II sec. d.C. rinomate per la fecondità femminile, seguendo lo stile degli antichi romani hanno impostato, con tecnologie moderne, la filosofia del “curarsi per piacere” con la quale Baia e le sue terme hanno primeggiato per diversi secoli. Infatti il motto delle terme è: “qui se ipsum amat in hunc locum venit” ossia: chi si ama non può fare a meno di frequentare questo splendido angolo di paradiso.Le Terme Stufe di Nerone adottano la filosofia del “benessere totale”: cura del corpo e della mente, così come nell’antica tradizione romana e orientale, trovano naturale collocazione qui, grazie ad un ambiente naturale ed alle proprietà terapeutiche delle acque. In più, così come quelle frequentate dagli antichi Romani, non si limitano ad avere una funzione meramente curativa, ma offrono anche un carattere ricreativo in virtù di quella importanza sociale che le terme hanno sempre avuto.

A pochi minuti da Napoli, nella terra ardente che è rinomata per le sue sorgenti termali sulla terraferma (ad Agnano) e sull’isole di Ischia, le Terme Stufe di Nerone si eleggono come luogo principe per ritrovare la sana forma fisica e psicologica e godersi una giornata di relax tra la sauna naturale, le piscine termali, le sorgenti naturali e un piacevole massaggio.