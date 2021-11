Maglie per Maradona, tifosi divisi ma sono sold out: lite tra eredi e l’ex amico di Diego

Tre ore dopo aver messo in vendita online le 1.926 maglie con il volto stilizzato di Diego Armando Maradona che il Napoli indosserà a novembre a partire dalla sfidacon il Verona, l’offerta è già chiusa. “Sold out”, si legge nella parte del sito dedicata allo shopping online del club partenopeo.

Un successo clamoroso. La Maradona Game, che il Napoli ha indossato contro il Verona, è diventata quindi immediatamente un cult per i tifosi. I 1926 esemplari della versione in blu scuro dedicata al Diez sono stati presi d’assalto sullo store ufficiale del club azzurro ieri pomeriggio: dopo tre ore è arrivato già il sold out di un pezzo che è già diventato da collezione.

Il Napoli ha prodotto la Maradona Game anche in azzurro e in bianco: le maglie saranno indossate dopo la sosta del campionato contro l’Inter (21 novembre a San Siro) e la Lazio (28 novembre a Fuorigrotta): il volto del capitano dei due scudetti è stilizzato all’interno di un’impronta digitale per evidenziare appunto il lascito dell’argentino in città soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani.

“Il mio quadro rappresenta l’immagine stilizzata di Maradona che si fonde con la grande impronta di felicità e di amore che ha lasciato nel cuore di tutti i tifosi. Diego sempre con noi” spiega l’artista napoletano Giuseppe Klain, autore del dipinto dal quale è tratta l’immagine stilizzata sulla nuova maglia del Napoli. La società celebrerà ufficialmente Maradona proprio prima del match contro la Lazio: sarà svelata la statua regalata al club da Stefano Ceci.

Maglia Diego, guerra eredi-Ceci: il Napoli non c’entra niente, ha regolare accordo

Un omaggio a Maradona, peraltro anche a fin di bene visto che buona parte dell’incasso andrà in beneficenza, è diventato un pretesto nella guerra tra i figli del Pibe e Stefano Ceci e Matias Morla.

Il primo a lamentarsi è stato Diego Maradona junior, ma non è il Napoli nel mirino, ma Stefano Ceci, l’amico storico di Maradona che ha voluto donare anche la statua di Diego (prevista l’esposizione allo stadio il 28 novembre). A difendere la legittimità dell’accordo è Claudio Minghetti, avvocato di Ceci ed esperto diritti di immagine: “Morla e Ceci condividono il contratto dei diritti di immagine di Maradona per 15 anni, rinnovabile per altri 10. L’accordo prevede che versino il 50 per cento dei contratti a Diego e ora agli eredi. Quel contratto è stato sottoscritto davanti a un notaio che ha recentemente confermato le piene capacità di Maradona. Ceci puntualmente versa sul conto indicato dal tribunale di La Plata il 50 per cento ai figli, che sono 5 e potrebbero diventare 8 perché vi sono tre richieste di filiazione. È stato fatto un accordo tra il signor Ceci e il Napoli per l’immagine di Maradona, peraltro disegnata da un artista, sulle maglie: De Laurentiis è stato di un’estrema correttezza”.