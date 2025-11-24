Malena ritorna Filomena Mastromarino: “Non mi pento di aver lasciato il porno”

PUBBLICITÀ

Per la prima volta da quando ha lasciato il mondo dei set a luci rosse, Malena, ora di nuovo Filomena Mastromarino, si è raccontanta ai microfoni di Verissimo. La oramai ex pornostar, ha deciso una volta e per sempre di cambiare vita per stare accanto alla mamma malata.

Dall’incontro con Rocco Siffredi alla nuova vita

Filomena aveva scelto il mondo del porno nel lontano 2016, dopo una sfilza di delusioni amorose che le avevano, a sua detta, “fatto scattare qualcosa nella testa”. Preso il nome d’arte di Malena, era cresciuta sotto l’ala protettiva del re del cinema hard, Rocco Siffredi. Dopo però alcuni anni, complice anche la dura e aggressiva malattia della madre, Malena ha deciso di rinascere e di tornare ad essere Filomena. Prima dell’intervista a Verissimo, aveva dichiarato di “fare l’amore per più di dieci ore al giorno” e di “essere stanca di questo mondo”.

PUBBLICITÀ

L’intervista di Filomena a Verissimo

Nell’intervista Filomena ha parlato della sua scelta e si è detta “Particolarmente felice, non tornerei mai sui miei passi. Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna“. In più, l‘ex porno diva ha raccontato che diversi suoi colleghi l’hanno chiamata dopo il suo addio, tra cui Rocco, di cui abbiamo già parlato in precedenza e con cui ha uno straodinario rapporto:“Rocco mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo, a cui ho dato moltissimo. Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ma da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore“.

La malattia della mamma e il rapporto col padre

Nella lunga intervista Filomena si è confidata anche sulla malattia della mamma e ha raccontato il lungo percorso che ancora la tiene sulle spine: “È ancora molto difficile, perché pensavamo di aver superato tutto, ma purtroppo è tornato nuovamente, proprio in questi giorni. Poi mia madre, 12 anni fa, aveva già avuto un tumore al seno. Quando parlo sempre al plurale, è perché come sono sempre stata con lei, è come se lo facessero su di me”. “Le hanno rimosso metà polmone– continua l’ospite – è stato un intervento molto pesante, non pensavo neanche fosse possibile“.

Oltre alla malattia della mamma, Filomena è tornata a parlare anche del padre. Il loro rapporto è tornato ad essere stabile anche se complesso negli ultimi anni, da quando lei ha appeso le calze a rete al chiodo: “Non ha mai accettato il lavoro che facevo. Lui mi aveva promesso che sarebbe tornato, ma purtroppo durante l’ospedalizzazione di mia madre è stato ricoverato anche lui per un tumore alla prostata a Los Angeles. Sono quasi quattro anni che non ci vediamo. Ci sentiamo ogni settimana, ma ultimamente lo chiamo meno perché spero che prenda un aereo e torni”.