Maltempo a Napoli e provincia, cade albero a Varcaturo: strada bloccata

Un albero è caduto in via Staffetta 56, a Varcaturo, a causa del maltempo che sta interessando la provincia di Napoli. L’episodio si inserisce nel quadro dei disagi provocati dall’ondata di maltempo che ha investito la Campania, dove per l’intera giornata di oggi è in vigore l’allerta meteo arancione.

Diverse le criticità segnalate sul territorio, con alcune strade allagate e difficoltà per la circolazione. Le condizioni meteorologiche continuano a richiedere particolare attenzione, soprattutto negli spostamenti lungo le arterie maggiormente esposte agli effetti delle precipitazioni.