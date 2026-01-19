PUBBLICITÀ
HomeMeteoMaltempo, allerta rossa per il ciclone Harry: scuole chiuse In 3 regioni...
Meteo

Maltempo, allerta rossa per il ciclone Harry: scuole chiuse In 3 regioni del Sud Italia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

l ciclone mediterraneo Harry sta colpendo duramente il Sud Italia e le isole maggiori. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna e allerta arancione per la Calabria, a causa di piogge torrenziali, venti molto forti e mareggiate intense.

Sono attesi nubifragi diffusi, raffiche di vento che possono superare i 100 km/h e un elevato rischio idrogeologico con possibili allagamenti e frane. Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole e di parchi pubblici per motivi di sicurezza.

PUBBLICITÀ

Le autorità raccomandano la massima prudenza, di limitare gli spostamenti non necessari e di evitare sottopassi, zone costiere e corsi d’acqua. I servizi di emergenza sono in stato di allerta per fronteggiare eventuali criticità.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati