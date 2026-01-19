Maltempo, allerta rossa per il ciclone Harry: scuole chiuse In 3 regioni del Sud Italia

PUBBLICITÀ

l ciclone mediterraneo Harry sta colpendo duramente il Sud Italia e le isole maggiori. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna e allerta arancione per la Calabria, a causa di piogge torrenziali, venti molto forti e mareggiate intense.

Sono attesi nubifragi diffusi, raffiche di vento che possono superare i 100 km/h e un elevato rischio idrogeologico con possibili allagamenti e frane. Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole e di parchi pubblici per motivi di sicurezza.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, di limitare gli spostamenti non necessari e di evitare sottopassi, zone costiere e corsi d’acqua. I servizi di emergenza sono in stato di allerta per fronteggiare eventuali criticità.