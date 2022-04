Maltempo in Campania, il tetto della chiesa vola via per il vento: 2 campane restano appese

A cause delle raffiche di vento troppo forti, il tetto della chiesa dell’Assunta in piazza Mattis, a Quadrelle (provincia di Avellino), è volato via. Inoltre, le due preziose campane dell’ottocento sono rimaste appese ed in bilico sulla strada. I fatti sono accaduti stanotte, intorno alle 3. Sul posto i vigili del fuoco di Avellino per la messa in sicurezza.

I pompieri, una volta giunti sul luogo interessato, hanno scoperto che le forti raffiche di vento – causate dal maltempo – hanno letteralmente scoperchiato la chiesa che si trova al centro della città. Le due campane, risalenti al 1889, erano rimaste appese e rappresentavano un rischio per l’incolumità dei passanti.

Per risolvere la situazione sono state necessarie circa 5 ore di lavoro. Sono state rimosse tutte le parti pericolanti e recuperate le due campane, messe in un luogo sicuro a disposizione del locale Parroco. Danni si sono verificati a due autovetture parcheggiate nei pressi e un’abitazione limitrofa. Per fortuna, però, non ci sono feriti.