Mamma di 59 anni e papà 70enne, a Salerno nasce Francesca Pia

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Una nascita particolarmente rara nel Salernitano. Nei giorni scorsi è venuta al mondo Francesca Pia, una bambina nata da una mamma di 59 anni e da un papà di 70 anni. La piccola è stata seguita dall’équipe guidata dal professor Mario Polichetti e, secondo quanto riferito dai medici, gode di ottima salute. Alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 chilogrammi, con una crescita considerata regolare.

«Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale – spiega il professor Polichetti – perché ottenere un concepimento a un’età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente».

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L’età dei genitori rende il caso particolarmente insolito. Una gravidanza a 59 anni rappresenta infatti un evento raro e, come sottolinea il medico, «Una mamma di 59 anni e un papà di 70 anni rappresentano un dato anagrafico assolutamente fuori dall’ordinario per una nascita di questo tipo».

Il percorso è stato seguito con particolare attenzione dall’équipe medica fino al parto. «Quando si affrontano percorsi così complessi, ogni passaggio richiede grande attenzione e responsabilità. Vedere oggi questa bambina stare bene è la gratificazione più importante per tutta l’équipe», sottolinea Polichetti.

Il medico pone l’accento soprattutto sulle condizioni della neonata: «Al di là della straordinarietà del caso, quello che conta davvero è che Francesca Pia sia venuta al mondo e stia bene. Il suo peso è cresciuto in maniera importante e oggi abbiamo una bambina di 4,5 chilogrammi in ottime condizioni».

Una storia che ha suscitato interesse anche al di fuori del territorio salernitano. «Sono rarissimi i casi di concepimento a queste età e poter raccontare oggi la nascita di una bambina che sta bene è motivo di orgoglio», conclude il professor Polichetti.