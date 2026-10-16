Mamme contro le maestre dell’asilo nido a Giugliano: “Picchiano i nostri bambini”

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I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano sono intervenuti a via San Vito 103 nell’Istituto scolastico privato “Il rifugio del sorriso” per una segnalazione di disordini all’esterno dell’istituto. I Carabinieri, hanno accertato, con non poche difficoltà, che i genitori di alcuni bambini si erano radunati all’esterno della struttura per chiedere spiegazioni in merito a un file audio circolato su un gruppo WhatsApp circa dei presunti maltrattamenti in danno di alcuni piccoli all’interno dell’istituto. I carabinieri sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda e nell’accertarne la sua veridicità. Una storia che fino a questa mattina non era mai stata denunciata.

I militari hanno riportato tutti alla calma ed ora la situazione è verosimilmente tranquilla. Indagini in corso.

FONTE FOTO: Video TeleClub

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