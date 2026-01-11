PUBBLICITÀ
Manna sul mercato a DAZN: “La squadra è consolidata, toccare certi equilibri è rischioso”

Nel pre partita di Inter-Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN il ds azzurro Giovanni Manna: “Sarà una bella partita come lo è stato l’anno scorso. Non è mai un segnale di debolezza rispettare l’avversario, che ora è alto. Noi arriviamo da un momento positivo, sappiamo le nostre problematiche ma basta, dobbiamo andare avanti. Bisogna essere inteligenti e avere attributi. Sul mercato? In questo momento è una squadra consolidata, toccare certi equilibri è rischiso. Proveremo a migliorare la squadra qualora ci fossero le opportunità, abbiamo ancora 20 giorni, sappiamo che il mercato di Gennaio è ostico

