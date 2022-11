Maradona, venduto per una cifra record il pallone della ‘Mano de Dios’ e del ‘gol del secolo’

Il pallone della “Mano de Dios”, quello con cui Diego Armando Maradona ha un compratore. Proprio quel pallone con cui, nell’arco di 4 minuti, siglò il famoso gol di mano con cui beffò il portiere inglese Shilton e il “Gol del Secolo” in quel famoso Argentina-Inghilterra, quarto di finale della Coppa del Mondo messicana del 1986.

PALLONE DI MARADONA VENDUTO, LE PAROLE DI BEN NASSER PRIMA DELL’ASTA

Il cimelio, marca Adidas modello “Azteca”, è infatti stato venduto dalla casa d’asta londinese Graham Budd Auctions per 2 milioni di sterline, circa 2,3 milioni di euro. Cimelio che, tra l’altro, era in possesso proprio dell’arbitro di quella partita, Ali Bin Nasser. L’ex arbitro, oggi 78enne, prima dell’asta, oltre ad annunciare che parte di quei 2 milioni di sterline sarà devoluta in beneficenza, ha così parlato, ritornando su quel famoso gol di mano: “Non sono riuscito a vedere chiaramente l’incidente. I due giocatori, Shilton e Maradona, erano di fronte a me da dietro. Secondo le istruzioni della Fifa emesse prima del torneo, ho chiesto al mio guardalinee la conferma della validità del gol: è tornato sulla linea di metà campo indicando che era convinto che il gol fosse valido”.

ANONIMO IL COMPRATORE

Non si conosce l’identità del compratore, così come non si conosce l’identità di colui che ha acquistato, nel mese di maggio scorso, la maglia indossata da Maradona in quella partita, regalata poi al centrocampista inglese Hodge e venduta poi dalla casa d’asta Sotheby’s per quasi 9 milioni di euro.