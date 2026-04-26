Marano piange il poliziotto Francesco Schiavone, morto a soli 38 anni

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Marano è in lutto per la scomparsa di Francesco Schiavone, 38 anni, agente in servizio alla squadra mobile di Napoli. Schiavone, secondo le prime notizie trapelate, avrebbe accusato un malore improvviso rivelatosi fatale. La sua perdita lascia un vuoto enorme tra amici, colleghi e quanti lo conoscevano, ma soprattutto nella sua famiglia: la moglie e i due figli, oggi costretti ad affrontare un dolore improvviso e difficile da accettare. E’ stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia.