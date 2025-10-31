PUBBLICITÀ
Maria Esposito ritorna con Rosa Ricci: “Questo personaggio mi ha cambiato la vita”

Domenico Sgambelluri
Maria Esposito ritorna con Rosa Ricci Questo personaggio mi ha cambiato la vita
Maria Esposito, conosciuta da tutti come Rosa Ricci di Mare Fuori, si prepara a fare il salto di maturità, dal piccolo al grande schermo. L’attrice napoletana infatti debutterà in questi giorni nelle sale con il suo nuovo film, “Io sono Rosa Ricci”.

Il debutto e le emozioni della prima

Alla Festa del Cinema di Roma, tra i tanti film debuttanti che usciranno a breve, a fatto la sua comparsa anche quello di Lyda Patitucci con protagonista la già citata Maria Esposito. Ai microfoni dei giornalisti che le hanno fatto svariate domande, la neo-star si dice molto contenta e soddisfatta della riuscita del film e spende anche diverse parole di elogio al personaggio che l’ha resa famosa in tutti i salotti d’Italia. “Questo è un personaggio che mi ha cambiato la vita, come persona e come attrice, mi ha dato modo di approcciare a un mondo che ho sempre sognato e mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere. Le sarò sempre riconoscente“.

La trama del film

IL film, realizzato da Picomedia con Rai Cinema e in collaborazione con Netflix, punta a farci conoscere il trascorso della ragazzina prima della serie. La ragazza sfacciata e dura che appariva in Mare Fuori, è frutto di una realtà complicata che mescola violenza, criminalità e traumi davvero difficili da raccontare. La vicenda è ambientata nel lontano 2020. Rosa, ancora quindicenne, viene rapita e tenuta come ostaggio da narcotrafficante Augustin Torres, Jorge Perugorría, durante un importante affare con Don Salvatore Ricci, interpretato magistralmente da  Raiz. La giovane viene deportata in un’isola, da sola e resa prigioniera di un “torto” del padre che dovrà essere pagato in fretta se vuole ancora vedere la figlia in vita. A sorvegliare l’ostaggio ci sono due giovani guardiani, Gabriel e Victor che rappresentano per lei l’unico modo per evadere. L’empatico Victor, molto affine a R

