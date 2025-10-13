PUBBLICITÀ
Mariglianella, a Daniele Ponzo sarà dedicata la nuova palestra comunale

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Mariglianella, a Daniele Ponzo sarà dedicata la nuova palestra comunale
Mariglianella, a Daniele Ponzo sarà dedicata la nuova palestra comunale
A Daniele Ponzo sarà dedicata la nuova palestra comunale. Lo ha annunciano Arcangelo Russo, sindaco di Mariglianella, comune tra il Vesuviano e il Nolano da cui proveniva il giovane 17enne trovato morto il 25 settembre scorso.

“A Daniele, per sempre.
Ci sono giorni che restano impressi nel cuore di una comunità.
Il giorno in cui sono iniziati i lavori della nuova palestra della scuola primaria di Mariglianella sarebbe dovuto essere una festa.
Ma il destino ha voluto che coincidesse con la scomparsa di Daniele Ponzo, un ragazzo eccezionale, un amico di tutti, un sorriso che continua a illuminare le nostre strade.
Per questo abbiamo scelto di intitolare a lui la nuova palestra, che nascerà per dare ai nostri ragazzi un luogo dove crescere, muoversi, giocare e imparare insieme.
Sarà un luogo di vita, di energia e di futuro. Proprio come Daniele.
E ogni volta che un ragazzo giocherà in quella palestra, la comunità di Mariglianella saprà di aver trasformato il dolore in luce, memoria e speranza”.

