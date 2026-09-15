Marigliano, minaccia un anziano con un coltello per 10 euro: arrestata con due complici

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I Carabinieri della Stazione di Marigliano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una donna di 30 anni e di due uomini di 33 e 41 anni, gravemente indiziati di una rapina e di due tentate rapine.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno consentito di ricostruire tre distinti episodi avvenuti tra agosto e che avrebbero coinvolto, a vario titolo, i tre indagati.

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La rapina al 72enne

Il primo episodio risale al 1° agosto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la 30enne si sarebbe presentata presso l’abitazione di un uomo di 72 anni e, dopo averlo minacciato con un coltello, si sarebbe fatta consegnare la somma di 10 euro.

Due giorni dopo, la donna sarebbe tornata nuovamente a casa dell’anziano, questa volta accompagnata da un complice di 33 anni. I due avrebbero tentato di ottenere altro denaro dalla vittima senza però riuscire nel loro intento.

Il tentato furto nel negozio

L’ultimo episodio contestato risale al 13 agosto. In quell’occasione i tre indagati sarebbero entrati in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di articoli per la casa.

Dopo aver prelevato alcuni elettrodomestici dagli scaffali, avrebbero tentato di allontanarsi distraendo l’addetto alla sicurezza. Durante la fuga, però, avrebbero perso la refurtiva, successivamente recuperata dai carabinieri.

L’attività investigativa si è basata sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza e sulle testimonianze raccolte dai militari dell’Arma.

Le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, il Tribunale di Nola ha disposto la custodia cautelare per i tre indagati. I due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Napoli-Poggioreale, mentre la donna è stata condotta nella casa circondariale di Napoli-Secondigliano.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.