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Un’auto di lusso rubata in Italia e individuata durante i controlli in porto: è questo il risultato dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato al porto commerciale di Salerno.

Protagonista della vicenda è una Maserati con targa libica, risultata di provenienza illecita dopo le verifiche effettuate dagli agenti.

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Maserati rubata in Italia rispunta al porto di Salerno con targa libica, scatta il sequestro

Il veicolo viaggiava a bordo di una nave proveniente da Tunisi ed è stato individuato grazie ai controlli sui mezzi sbarcati e agli accertamenti sulla documentazione. Gli operatori di controllo hanno verificato certi passeggeri e veicoli arrivati nello scalo campano con un collegamento marittimo da Tunisi.

Alle verifiche hanno partecipato la Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera marittima e aerea. Attraverso l’esame dei documenti e la consultazione delle banche dati, gli agenti hanno accertato che la Maserati con targa libica risultava rubata sul territorio italiano.

La presenza di una targa straniera non è stata quindi sufficiente a evitare che emergesse la provenienza illecita dell’auto. I controlli incrociati hanno permesso di ricostruire la situazione del veicolo e di procedere con gli atti previsti. Al termine degli accertamenti, la vettura e la relativa carta di circolazione sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti.

Il controllo rientra nell’operazione JAD Mobile, iniziativa promossa dall’Agenzia europea Frontex per contrastare il traffico illecito di veicoli. L’attività punta a rafforzare i controlli e la cooperazione tra le autorità, anche attraverso la verifica dei documenti e l’incrocio delle informazioni disponibili nelle banche dati.