Sport

McTominay orgoglio azzurro, 18esimo al Pallone d'Oro: il migliore in Serie A

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Parigi si prepara alla serata del 69° Pallone d’Oro, che verrà consegnato questa sera al Théâtre du Châtelet a partire dalle 21. Nell’attesa della cerimonia, gli organizzatori hanno iniziato a svelare la classifica finale. Il miglior rappresentante della Serie A è Scott McTominay, classificatosi al 18° posto. Lo scozzese, orgoglio azzurro, vede così coronare una stagione che gli ha regalato non solo lo Scudetto ma anche il premio di MVP.

Tra i primi nomi annunciati, sorprende il piazzamento di Erling Haaland, soltanto al 26° posto. Subito dietro di lui Dumfries, mentre in coda figura Olise del Bayern Monaco. L’Inter può comunque sorridere per la presenza di Lautaro Martinez, classificatosi 20°. L’unico italiano in lizza, Gianluigi Donnarumma, entra direttamente nella top 15, graduatoria aperta da Gyökeres.

