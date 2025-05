Candidati al Pallone d’Oro, The Athletic inserisce Scott McTominay tra i favoriti

PUBBLICITÀ

La vittoria dello scudetto ed il ruolo di assoluto protagonista in questa stagione, ha portato alla consacrazione di Scott McTominay, lo scozzese che ha fatto innamorare Napoli ed i napoletani.

Per The Athletic, giornale sportivo del NY Times, l’ex centrocampista del Manchester Unitad è di diritto nella lista dei papabili vincitori del prossimo pallone d’oro.

PUBBLICITÀ

“Vincere la Champions League mette spesso i giocatori in pole position per vincere il Pallone d’Oro” – scrive The Atheletic – “In base alla nostra analisi e opinione abbiamo stilato una classifica dei favoriti”.

Sul podio ci sono Raphinha e Lamine Yamal del Barcellona. tra loro l’ex blaugrana e finalista di Champions LeagueDembelé del Psg.

All’ottavo posto appare, invece, McTominay del Napoli, che precede addirittura Mbappe del Real Madrid. “Scott ha dato carica al Napoli con la sua sicurezza dopo essere arrivato dal Manchester United e segnando 12 gol in 34 partite – si legge sul giornale americano – Tra questi, gol cruciali come contro l’Inter e l’Atalanta all’inizio della stagione, ma anche contro Monza, Torino e Cagliari nelle ultime sei partite. Pur non vantando la forza dei nerazzurri, il Napoli li ha sorpassati nella lotta allo scudetto, in gran parte grazie ad Antonio Conte che ha ottenuto il meglio da McTominay”.

PUBBLICITÀ