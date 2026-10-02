Medico pubblico operava nella clinica, amministratore indagato nel Salernitano

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Ieri sera il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione, su disposizione di questa Procura della Repubblica, ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame con la quale è stato disposto, nei confronti del legale rappresentate di una clinica privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno.

Truffa contro la Sanità pubblica

Gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, effettuate dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, hanno consentito alla Sezione Riesame del Tribunale di Salerno – chiamata, a seguito di appello presentato da questo Ufficio di Procura, a rivalutare i complessivi elementi indiziari raccolti – di riconoscere in capo all’indagato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di ente pubblico e di falso in atto pubblico posta in essere con altri tre indagati.

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Medico pubblico operava nella clinica privata

In modo particolare a carico dell’indagato attinto da misura cautelare è stato riconosciuto di avere partecipato all’associazione consentendo ad un medico legato da un vincolo di esclusività con un’azienda sanitaria pubblica di effettuare interventi chirurgici presso la clinica privata di cui era amministratore, in modo da indurre in errore l’azienda sanitaria che continuava a corrispondere al medico suo dipendente la relativa indennità mensile suppletiva ed in modo da riservarsene illecitamente la professionalità ed il giro di pazienti.

L’attività investigativa, infatti, aveva già consentito di dare esecuzione, nello scorso mese del marzo, misure cautelari personali nei confronti di due medici che operavano presso la menzionata clinica privata. In quel caso le indagini avevano consentito di acclarare che uno dei due medici sottoposto a misura eseguiva interventi chirurgici presso una clinica privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, nonostante fosse dipendente con caratteri di esclusività di un’azienda ospedaliera pubblica.

Il provvedimento cautelare a cui ieri è stata data esecuzione riguarda appunto l’amministratore della società che gestiva la clinica privata dove il medico con il contratto di esclusiva effettuava gli interventi chirurgici.