Melito si ferma per Anna, oggi i funerali della 13enne: proclamato lutto cittadino

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Melito si ferma per l’ultimo saluto ad Anna Chiantese, la 13enne morta nei giorni scorsi dopo essere precipitata dal balcone dell’abitazione di via Berlino. Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità e lasciato nel dolore la famiglia della giovanissima. I funerali saranno celebrati sabato 3 ottobre alle ore 11 nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie. In occasione delle esequie, il sindaco Dominique Pellecchia ha proclamato il lutto cittadino dalle 10 alle 12, invitando l’intera comunità a stringersi attorno alla famiglia.

Il provvedimento prevede inoltre che le bandiere del Comune e degli uffici pubblici siano esposte a mezz’asta fino alle 13. Durante la celebrazione sarà osservato un minuto di silenzio e raccoglimento negli uffici pubblici, compatibilmente con lo svolgimento dei servizi essenziali. L’Amministrazione ha inoltre invitato commercianti, pubblici esercizi e attività cittadine ad abbassare le serrande o sospendere temporaneamente le attività durante i funerali.

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«Domani Melito si fermerà per stringersi attorno alla famiglia della piccola Anna», ha scritto Pellecchia, chiedendo alla cittadinanza di vivere la giornata «con silenzio, rispetto e raccoglimento» per far sentire alla famiglia che, nel dolore, non è sola. Restano intanto da chiarire le circostanze della tragedia. La 13enne era precipitata nella notte dall’abitazione di via Berlino e, nonostante i soccorsi, per lei non c’era stato nulla da fare. Le prime ricostruzioni hanno sottolineato la necessità di mantenere cautela sulla dinamica, ancora oggetto di accertamenti.

Domani la comunità di Melito si raccoglierà dunque attorno alla famiglia per l’ultimo saluto ad Anna, in una giornata segnata dal dolore e dal silenzio.