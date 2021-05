Il Napoli è pienamente in corsa Champions ma è già tempo di mercato ed intrecci con Inter e Juventus. Nel mirino di bianconeri e nerazzurri sono finiti due calciatori azzurri in scadenza di contratto.

Mercato Juventus, c’è Hysaj: anche gli occhi di Psg e Atletico sul terzino del Napoli

Secondo El “El Mundo Deportivo” la Vecchia Signora sarebbe sulle tracce di Elseid Hysaj, terzino della nazionale albanese classe 1994, che lascerà certamente Napoli al termine della stagione. Sul difensore ex Empoli ci sarebbero anche 2 top player come PSG ed Atletico Madrid.

Mercato Inter, interessa Maksimovic in scadenza con il Napoli

Nikola Maksimovic potrebbe, invece, accasarsi all’Inter. Per Tuttosport “il serbo sarà padrone del suo cartellino e potrebbe accasarsi all’Inter, che da tempo sta pensando a lui”. Maks, così come Hysaj, è destinato a lasciare Napoli nella prossima finestra di mercato, avendo il contratto in scadenza il 30 giugno.

Caratteristiche tecniche Hysaj

Hysaj è un terzino destro che all’occorrenza può giocare anche sulla fascia opposta ed abile ad usare entrambi i piedi. Bravo nel muovere velocemente la palla, è bravo in entrambe le fasi di gioco.Dispone anche di buona forza fisica di cui si avvale per difendere la palla quando è sotto pressione.

Caratteristiche tecniche Maksimovic

Maksimovic nasce soprattutto come difensore centrale, ma è in grado di giocare anche da centrocampista difensivo. Piuttosto rapido per la sua notevole altezza, abbina una discreta rapidità all’ovvia predisposizione per il gioco aereo e la marcatura dell’attaccante avversario.