Michela Rostan in Forza Italia, la deputata di Melito ha cambiato 4 gruppi parlamentari in 5 anni

È notizia di pochi giorni fa l’adesione della deputata melitese Michela Rostan a Forza Italia. Una scelta ritenuta da alcuni osservatori sorprendente, visto suo il passato politico. La Rostan, nei fatti, è passata dal centrosinistra, mondo politico da cui proviene, al centrodestra nel giro di un lustro o poco più.

I primi abbandoni

Già in Parlamento nella precedente legislatura, la XVII, Rostan nel 2017 lascia il Partito Democratico dell’allora segretario Matteo Renzi, del quale non condivide il corso politico, e transita in Articolo 1-Mdp formazione di sinistra formata da molti transfughi democrat che avevano abbandonato il Pd proprio perchè si ritenevano incompatibili con le politiche dell’ex premier. Alle elezioni politiche dell’anno seguente, il 2018, Michela Rostan riottiene uno scranno a Montecitorio per la XVIII Legislatura nelle fila di Liberi Uguali (in quota Articolo Uno).

Gli altri cambi e l’arrivo in Forza Italia

Nel febbraio 2020 Rostan lascia Leu e approda in Italia Viva, proprio il partito del fu contestato Renzi. Tra le motivazioni del suo saluto a Liberi e Uguali le difficoltà a portare avanti il tema del rinnovo dei farmaci per combattere l’epatite C e la legge contro la violenza sui medici da far approvare.

Tempo un anno ed ecco un altro cambio: Michela Rostan dà l’addio pure a Italia Viva e si iscrive al Gruppo Misto. Il 3 giugno 2022 la deputata ufficializza il suo ingresso in Forza Italia confermando le voci che già giravano da tempo sul suo conto. A pochi mesi dalla fine della XVIII Legislatura, si possono così contare 4 cambi di gruppi parlamentari in cui la Rostan ha militato, con l’avvenuto completamento del percorso dal centrosinistra al centrodestra.