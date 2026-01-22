PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Minacce agli imprenditori a Casalnuovo, 6 arresti contro il clan Rea-Veneruso

Redazione Internapoli
Arrestati 6 estorsi del clan Mazzarella, pizzo da 100mila euro
Oggi i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’attività del clan Rea – Veneruso, operante nelle zone di Casalnuovo, Volla e paesi limitrofi.

In particolare gli indagati, con reiterate minacce, avrebbero costretto vari imprenditori di Casalnuovo a versare indebitamente somme di denaro, per consentire loro di proseguire nelle rispettive attività lavorative.
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

