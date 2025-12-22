Minacce e lesioni alla ex, Enrico Varriale condannato a 7 mesi

PUBBLICITÀ

Il giudice del tribunale Monocratico di Roma ha condannato il giornalista Enrico Varriale a 7 mesi di reclusione con pena sospesa per l’accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice ha riqualificato l’accusa di stalking in minacce e ha condannato Varriale anche al pagamento di una provvisionale di 2mila euro alla parte civile. La Procura aveva chiesto l’assoluzione per stalking e una condanna a 6 mesi per lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022.

Il giornalista farà ricorso: “Processo pieno di menzogne”

“È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Come si è potuto arrivare a una condanna per minaccia non è capibile. Un processo pieno di menzogne. Due i dati certi. La persona offesa si è introdotta nella casa di Varriale ha insultato l’amica, ha insultato Varriale e ha distrutto casa. Una sola minaccia quella effettuata dalla persona offesa con un messaggio che diceva: ‘Trattasi di scambiare la cioccolata per la merda Ti renderai conto presto e come se te ne renderai conto'”. Così gli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, difensori del giornalista Enrico Varriale.

