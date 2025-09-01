PUBBLICITÀ
Minaccia col coltello e rapina quattro giovani a bordo della Circumvesuviana, arrestato 40enne

Nicola Avolio
Nella mattinata di sabato 30 agosto, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, per rapina.

Lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare, gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e di Pompei sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata, per la segnalazione di un uomo che aveva appena perpetrato una rapina, armato di coltello, a bordo di un treno in arrivo.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato il soggetto segnalato, trovandolo in possesso di un coltello con lama di 5 cm, di 205 euro, di un orologio e di circa 12 grammi di hashish.

In quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati da quattro giovani che, indicando il 40enne quale autore dell’episodio delittuoso, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, sotto la minaccia di un coltello, aveva sottratto loro il denaro e l’orologio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

