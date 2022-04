Mino Raiola è morto, il tragico annuncio della famiglia: “Ha lottato fino all’ultimo”

Non ce l’ha fatta Mino Raiola, il super procuratore era ricoverato in ospedale da tempo a causa di una brutta malattia con cui ha lottato fino all’ultimo. Se l’ultima notizia sulla morte dell’agente è stata smentita, purtroppo oggi arriva l’annuncio della famiglia.

Le parole della famiglia Raiola

“Con infinito dolore condividiamo la scomparsa dell’Agente di Calcio più premuroso e straordinario che sia mai stato. Mino ha lottato fino alla fine con la stessa forza che ha messo sui tavoli delle trattative per difendere i nostri giocatori. Come al solito, Mino ci ha reso orgogliosi e non se ne è mai accorto. Mino ha toccato tante vite attraverso il suo lavoro e ha scritto un nuovo capitolo nella storia del calcio moderno. La sua presenza ci mancherà per sempre. La missione di Mino di rendere il calcio un posto migliore per i giocatori continuerà con la stessa passione. Ringraziamo tutti per l’enorme supporto ricevuto in questi tempi difficili e chiediamo il rispetto della privacy di familiari e amici in questo momento di dolore”.