Morlando al top, lo store di Sant’Antimo dal 1984 è sinonimo di qualità ed alta moda

Da 35 anni al servizio del cliente, sempre con grande qualità e professionalità, fino a diventare uno dei migliori negozi campani nel settore. La storia dell’azienda Morlando, situata in Via Roma 53|55 a Sant’Antimo, è sempre più florida. Morlando è più di un negozio, oramai ha raggiunto circa 350 metri quadrati di esposizione di biancheria da corredo, tendaggi ed abbigliamento. Dal 1984 Morlando è sinonimo di qualità ed alta moda, rivenditore autorizzato di prestigiosissime marche come: Etro Home, Fendi, Twin-Set, Chicca Orlando, Blumarine, Liu-Jo, Trussardi, Gallo, Roberto Cavalli, Missoni, La Perla, Pianurastudio, Guess, Fazzini e tantissimi altri marchi Nazionali ed Internazionali. In circa 30 anni c’è stata una crescita graduale, grazie a tanti sacrifici, per poi affermarci come uno dei migliori negozi campani nel settore.