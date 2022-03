Morte di Annamaria Sorrentino, la sorella parla della relazione con l’amico: “Era una donna libera”

Dalle indagini sulla morte di Annamaria Sorrentino è emerso che Antonio Paolo Foresta accusava la moglie di avere una relazione con Salvatore, un altro degli amici presenti nella casa di vacanze. Perciò l’avrebbe più volte insultata e aggredita. “Mia sorella non aveva nessun amante clandestino“, dice Luisa Sorrentino al Corriere della Sera. “Se aveva una relazione l’aveva da donna libera, perché lei con il marito aveva già chiuso. È sempre stato un violento. Per due volte mia sorella ha abortito proprio a causa dei suoi maltrattamenti“.

INDAGINE SULLA MORTE DI ANNAMARIA SORRENTINO

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sul decesso di Annamaria Sorrentino. La donna morì nell’estate del 2019 due giorni dopo essere precipitata dal balcone dell’appartamento del villaggio turistico di Parghelia. L’ex Miss Campania stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme al marito, Antonio Paolo Foresta, 36enne di Napoli, ed a due coppie di amici. Annamaria, così come il marito e le persone che erano in vacanza con loro, era affetta da audiolesi.

Nell’inchiesta della Procura di Vibo, condotta dal pm Corrado Caputo, Foresta il marito é indagato per omicidio preterintenzionale, mentre riguarda il favoreggiamento personale l’ipotesi d’accusa a carico di Gaetano Ciccarelli, 36 anni di Napoli, e della moglie Francesca Nero. La coppia di amici che era in vacanza insieme allo stesso Foresta e alla moglie. Le indagini di polizia giudiziaria, in merito alla morte della 25enne di Melito, sono state condotte dalla Squadra mobile di Vibo Valentia che ha anche notificato gli avvisi di conclusione delle indagini.

Secondo quanto é emerso dagli accertamenti investigativi, Foresta, prima che la moglie cadesse dal balcone, avrebbe picchiato la giovane. Dopodichè Annamaria sarebbe precipitata dal balcone nel tentativo di sfuggire alla presunta violenza da parte del marito. Stando all’ipotesi accusatoria Foresta avrebbe avuto dei risentimenti nei confronti della moglie per una sospetta relazione extraconiugale della donna.