HomeCronacaMorte del piccolo Domenico, rinviata al 21 settembre la decisione sul ricorso...
CronacaCronaca locale

Morte del piccolo Domenico, rinviata al 21 settembre la decisione sul ricorso di Oppido

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Morte del piccolo Domenico, rinviata al 21 settembre la decisione sul ricorso di Oppido
Morte del piccolo Domenico, rinviata al 21 settembre la decisione sul ricorso di Oppido
PUBBLICITÀ

Il Tribunale del Riesame di Napoli deciderà il 21 settembre sul ricorso del cardiochirurgo Guido Oppido contro l’interdizione dalla professione medica per 12 mesi. Il provvedimento riguarda l’accusa di falso nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, sottoposto il 23 dicembre 2025 a un trapianto di cuore con un organo trasportato da Bolzano in modo errato e quindi danneggiato.

Morte del piccolo Domenico, rinviata al 21 settembre la decisione sul ricorso di Oppido

Nell’udienza di oggi i difensori di Oppido, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, hanno chiesto l’acquisizione della maxi perizia di oltre 600 pagine. Il documento è stato depositato dagli esperti nominati dal giudice per le indagini preliminari in vista dell’incidente probatorio, fissato per il 12 e il 13 novembre.

PUBBLICITÀ

È invece attesa nei prossimi giorni la decisione sul ricorso di Emma Bergonzoni, seconda operatrice dell’équipe cardiochirurgica che eseguì il trapianto. Il suo legale, l’avvocato Vincenzo Maiello, ha impugnato l’interdizione dall’esercizio della professione per sette mesi.
Oppido e Bergonzoni sono indagati anche per omicidio colposo insieme ad altri cinque medici dell’ospedale Monaldi.

“Domenico si poteva salvare”

Intanto, a “Ore 14” su Rai 2, la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, ha espresso “un misto di rabbia e dolore” per le conclusioni della perizia: “Sono cose che sosteniamo da mesi”. Secondo quanto illustrato dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, il bambino si sarebbe potuto salvare se fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, un cuore artificiale extracorporeo: un’ipotesi che, sostiene il legale, non sarebbe stata valutata. “Domenico non me lo porta più nessuno, ma chi ha sbagliato deve pagare”, ha dichiarato la madre.

Depositata la super perizia sulla morte del piccolo Domenico: “Si sarebbe salvato col Berlin Heart”

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ