Morte Dora Lagreca, il gip dice no all’archiviazione: indagato il fidanzato

Il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto nuovi approfondimenti sull’inchiesta relativa alla morte di Dora Lagreca, la trentenne caduta dal quarto piano di un edificio in via di Giura. Il procedimento, dunque, resta aperto: il GIP ha accolto l’opposizione presentata dai legali della famiglia della giovane, bloccando l’ennesimo tentativo di archiviazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giudice ha ritenuto che il quadro investigativo non sia ancora sufficientemente chiaro e che siano necessari ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, prima di poter valutare una eventuale chiusura del fascicolo.

Al centro dell’indagine rimane Antonio Capasso, fidanzato di Dora Lagreca, attualmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di istigazione al suicidio. La sua posizione dovrà essere ulteriormente approfondita alla luce dei nuovi elementi che emergeranno dalle verifiche disposte dal tribunale.

La Procura di Potenza aveva chiesto per la terza volta l’archiviazione dell’inchiesta, ma anche questa richiesta è stata respinta. Per la terza volta consecutiva, il GIP ha stabilito che non sussistono ancora le condizioni per considerare il caso definitivamente chiarito.

Il provvedimento impone ora di riesaminare in modo più approfondito tutti gli aspetti della vicenda. Solo dopo il completamento degli ulteriori accertamenti tecnici sarà possibile valutare se il procedimento potrà essere chiuso o se emergeranno nuovi profili di responsabilità.