PUBBLICITÀ
HomeCronacaMorte Dora Lagreca, il gip dice no all'archiviazione: indagato il fidanzato
CronacaCronaca localeCronaca nazionale

Morte Dora Lagreca, il gip dice no all’archiviazione: indagato il fidanzato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Morte Dora Lagreca, il gip dice no all'archiviazione: indagato il fidanzato
Morte Dora Lagreca, il gip dice no all'archiviazione: indagato il fidanzato
PUBBLICITÀ

Il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto nuovi approfondimenti sull’inchiesta relativa alla morte di Dora Lagreca, la trentenne caduta dal quarto piano di un edificio in via di Giura. Il procedimento, dunque, resta aperto: il GIP ha accolto l’opposizione presentata dai legali della famiglia della giovane, bloccando l’ennesimo tentativo di archiviazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giudice ha ritenuto che il quadro investigativo non sia ancora sufficientemente chiaro e che siano necessari ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, prima di poter valutare una eventuale chiusura del fascicolo.

PUBBLICITÀ

Al centro dell’indagine rimane Antonio Capasso, fidanzato di Dora Lagreca, attualmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di istigazione al suicidio. La sua posizione dovrà essere ulteriormente approfondita alla luce dei nuovi elementi che emergeranno dalle verifiche disposte dal tribunale.

La Procura di Potenza aveva chiesto per la terza volta l’archiviazione dell’inchiesta, ma anche questa richiesta è stata respinta. Per la terza volta consecutiva, il GIP ha stabilito che non sussistono ancora le condizioni per considerare il caso definitivamente chiarito.

Il provvedimento impone ora di riesaminare in modo più approfondito tutti gli aspetti della vicenda. Solo dopo il completamento degli ulteriori accertamenti tecnici sarà possibile valutare se il procedimento potrà essere chiuso o se emergeranno nuovi profili di responsabilità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati