Morte di Salvatore Calignano, arrestato il datore di lavoro a Caivano

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Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, oggi i Carabinieri della Stazione di Caivano, supportati dalla locale Compagnia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di una persona di anni 37 residente in Caivano.

E’ gravemente indiziata del reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione dei medesimi infortuni. Il destinatario della misura è il datore di lavoro dell’operaio Salvatore Calignano, che ha tragicamente perso la vita a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto lo scorso 2 ottobre in Caivano.

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L’accuso di omicidio colposo di Salvatore Calignano

Allo stato risultano indagati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per 1a prevenzione dei medesimi infortuni in cooperazione colposa anche il committente dei lavori e proprietario del capannone, dal quale è precipitato il lavoratore poi deceduto il giormo seguente presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Le investigazioni hanno consentito di addivenire ad una puntuale ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale. Tale risultato investigativo è stato raggiunto superando le iniziali difficoltà derivanti dal contesto ambientale ed in particolare dalla difficoltà iniziale di reperire persone informate sui fatti disposte a collaborare.

L’analisi del sistema di videosorveglianza

Solo successivamente all’acquisizione fatte dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo del fatto, che consentiva di risalire a coloro che avevano assistito all’evento, si procedeva all’escussione di numerose persone informate sui fatti che, dopo l’iniziale timore, hanno deciso di collaborare con gli investigatori superando ogni reticenza.

In particolare, è stato accertato -allo stato delle indagini tuttora in corso- che l’operaio è precipitato dal tetto di un capannone, sul quale stava effettuando lavori edili insieme ad altri due operai irregolari. Le immagini acquisite e analizzate dai Carabinieri hanno evidenziato con assoluta chiarezza la totale assenza di presidi e cautele per i lavoratori impiegati in quota.

Il datore di lavoro: “se ti chiedono dici che ti hanno investito”

“Non ti preoccupare, si risolve tutto, se ti chiedono qualcosa dici che ti hanno investito e l’assicurazione ti paga“. E’ quanto avrebbe detto il datore di lavoro di Calignano, dopo una caduta da un capannone di Caivano. Dunque l’imprenditore avrebbe fatto ciò per convincerlo a nascondere la verità e, cioè, che era al lavoro per lui senza alcuna protezione e verosimilmente “a nero”. A sentire le sue parole, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, è stata una delle persone accorse sul luogo della caduta, che le ha riferite agli inquirenti.

L’assunzione beffa di Salvatore Calignano

Dalle medesime immagini, e dagli ulteriori elementi raccolti, tra cui l’acquisizione delle registrazioni delle telefonate effettuate al 118 e i dati gps dell’ambulanza, risulta che il luogo in cui il lavoratore è stato soccorso coincide con quello in cui è precipitato al suolo. Non hanno, pertanto, trovato, allo stato, alcun riscontro, le iniziali ipotesi dello spostamento del ferito ad opera di terze persone né tantomeno quella dell’omissione di soccorso.

Il lavoratore, infatti, è stato immediatamente soccorso da persone estranee ai fatti presenti sul posto, che hanno prontamente contattato il 118 e atteso l’arrivo dell’ambulanza. È stata appurata, sul luogo del fatto, anche la presenza del datore di lavoro colpito dall’odierna ordinanza cautelare, che nella stessa data in orario successivo al tragico infortunio, ha formalmente registrato l’assunzione del lavoratore con decorrenza dal giorno precedente, simulandone un regolare rapporto lavorativo.

Il provvedimento odierno è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari sono persone sottoposte alle indagini, quindi presunte innocente fino a sentenza definitiva.