Tragedia nel Napoletano, i funerali di Christian si terranno al circo

Redazione Internapoli
Dopo aver raccolto applausi e ammiratori in ogni angolo del mondo, è arrivato uno di quei giorni che nessuno merita. L’ultimo applauso al nostro Christian. Per ognuno di noi, di voi che ha sofferto per la sua prematura dipartita, l’appuntamento per salutarlo tutti insieme è fissato all’interno dell’Imperial Royal Circus, giovedì 4 Dicembre ore 11:00 , ancora attendato a Sant’Anastasia. Dopodiché inizierà il suo viaggio eterno su nell’alto dei cieli .
Mentre le sue spoglie raggiungeranno i famigliari nel suo amato Cile“, questo l’annuncio dell’Imperial Royal Circus.

La tragedia di Christian 

Uno spettacolo acrobatico di un circo itinerante ha fatto tappa a Sant’Anastasia dove si è verificato un incidente mortale. Venerdì 22 novembre tre motociclisti stavano girando all’interno della sfera d’acciaio. Lo spettacolo si svolgeva al buio, illuminato solo dai led applicati sulle loro tute. All’improvviso uno degli stuntman è caduto a piombo al centro della sfera. Gli altri due hanno tentato di evitarlo rallentando, ma finendo comunque per scontrarsi. A perdere la vita è stato un 26enne cileno Christian Quesada Vasquez.

