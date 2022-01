È morto Gianni Di Marzio, addio all’ex allenatore del Napoli che scoprì Maradona

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, deceduto all’età di 82 anni. A darne l’annuncio il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, sui social network: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Storico allenatore e dirigente, scoprì Diego Armando Maradona. Fu lui a segnalarlo all’allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, quando ancora il Pibe era giovanissimo. Negli anni ’70 condusse il Catanzaro in Serie A e, successivamente, guidò il Napoli nel 1977 fino alla finale di Coppa Italia persa poi contro l’Inter

Il cordoglio del Napoli per Gianni Di Marzio

“Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”, questo il messaggio di cordoglio del club partenopeo sui propri canali social per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex tecnico del Napoli ma anche talent scout, dirigente ed opinionista negli ultimi anni.