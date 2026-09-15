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Non si ferma la movida violenta a Napoli. L’ennesimo triste episodio è avvenuto in largo San Giovanni Maggiore, nel cuore del centro storico cittadino e nei pressi del locale “Kestè”, molto frequentato da giovani e turisti: come riportato dal titolare del locale, attraverso un post condiviso su Instagram, l’uomo sarebbe stato aggredito da una banda di ragazzini, tanto da costringerlo al ricovero a causa delle ferite e delle fratture multiple riportate. Dovrà anche subire un intervento chirurgico.

Movida violenta al centro storico, musicista del Kestè picchiato dalla baby gang

Di seguito, il post integrale condiviso sull’accaduto da parte del Kestè Napoli: “È stato picchiato e ora è in ospedale con multiple fratture e ferite. Si dovrà operare. È successo DI NUOVO a largo San Giovanni Maggiore. Un grande amico, un musicista pazzesco, un piccolo fratello. Quando sarà il momento saprete chi è.

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Lo staff del Kestè e io, gli amici, i commercianti del largo e tutti siamo dispiaciuti e arrabbiati. Siamo impotenti. Un’altra volta, sempre di sabato, sempre bande di vigliacchi piccoli, minorenni, armati, pericolosi. Ho scritto al Prefetto e al Sindaco e al presidente delle Municipalità. Mi risponderanno? Io personalmente sono sotto shock, ma seriamente!

Gli ultimi mesi sono stati folli e non riesco più a lavorare serenamente. Non voglio fare la lista dei perché, sono troppi. Voglio pace. Una pace senza morte come direbbe Edoardo. Vorrei poter solamente lavorare, produrre bellezza e quel poco di economia che mi serve per campare, perché non ho pretese. Mi bastano gli abbracci degli amici e mio figlio. Le persone con cui c’è una bella e sana reciprocità d’amore.

L’emergenza è totale. Ma le istituzioni non hanno fatto nulla, nella sostanza non siamo sostenuti, anzi, siamo solo il fastidio. La testa è stanca, il cuore pure. Serve l’aiuto da casa, largo San Giovanni Maggiore si sta spegnendo nuovamente, restano solo i peggiori. Amico, ti siamo vicino!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kestè (@kestenapoli)