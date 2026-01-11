PUBBLICITÀ
Movida violenta in centro a Napoli, 17enne colpito al volto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne napoletano per lesioni personali aggravate.

In particolare, nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di un 17enne giunto con delle ferite al volto.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che il giovane, durante la serata, in via dei Carrozzieri a Monteoliveto era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, lo avevano aggredito fisicamente.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità di uno degli aggressori, riuscendo, in pochissimo tempo, a rintracciarlo presso la propria abitazione.

Per tali motivi, il 15enne è stato denunciato dal personale operante.

