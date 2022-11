Mugnano. La Pro loco rilancia: non solo la pista di ghiaccio, ora anche giostrine, gonfiabili e quad

E’ sempre più un successo l’evento organizzato dalla Pro loco Mugnano nell’Auchan. Tante famiglie proveniente dai diversi paesi della provincia di Napoli affollano, soprattutto nel fine settimana, la pista di ghiaccio sintetico XTraice. Ma non solo. Da qualche giorno i bimbi possono godere con nuove attrazioni. Molto soddisfatto Ciro Clemente, presidente della Pro Loco Mugnano: “Il divertimento è assicurato qui da noi. Puoi trovare le molle, il gonfiabile e la pista di quad. Consiglio vivamente di non perdere queste occasioni. In più, presso la nostra pista di pattinaggio di ghiaccio sintetico XTraice è possibile anche prenotare una festa di compleanno”. Insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta!