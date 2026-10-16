Mugnano, trovati 2 milioni sulle celle frigorifere di un’azienda che fornisce i mercati ittici

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In esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica — III Sezione Criminalità Economica, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro un ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario riconducibile a 14 persone fisiche e giuridiche coinvolte, a vario titolo, in un procedimento per reati tributari, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio.

Un fiume di contanti

In particolare, all’esito delle operazioni sono stati sequestrati 70 fabbricati, tra cui appartamenti, box auto e ville in corso di costruzione, 11 terreni, 2 auto, 3 motocicli, 4 orologi di lusso e diversi monili in oro, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie costituite dai saldi attivi giacenti sui conti correnti intestati ai soggetti destinatari del provvedimento. Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente alle operazioni di sequestro, sono state inoltre rinvenute somme di denaro contante per un ammontare complessivo di euro 2.190.878, costituenti, secondo l’ipotesi accusatoria, quota parte del profitto derivante dai reati contestati nell’ambito del procedimento penale.

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La parte prevalente di tale importo, pari a euro 1.973.380, è stata individuata presso una società con sede a Mugnano dí Napoli, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ittici. Le somme erano state occultate in diversi punti dei locali aziendali, tra cui un soppalco situato sopra le celle frigorifere, una cassettiera di un ufficio e un armadietto dello spogliatoio. Nonostante le particolari modalità di occultamento, le attività di ricerca svolte dai militari operanti ne hanno consentito il rinvenimento e il successivo sequestro. Ulteriori somme sono state rinvenute e sequestrate nel corso delle perquisizioni eseguite presso altri immobili e attività commerciali interessati dall’operazione.

Le attività si inseriscono nel più ampio contesto delle indagini che, secondo la ricostruzione investigativa condivisa, allo stato, dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, avrebbero consentito di delineare l’operatività di un sodalizio criminale attivo nelle province dì Napoli, Caserta, Avellino, Rimini e Milano, dedito alle frodi fiscali nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici, all’indebita acquisizione di finanziamenti bancari garantiti dallo Stato e al reinvestimento dei proventi illeciti in attività commerciali e immobiliari.

Per tali fatti, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 17,6 milioni di euro. 11 sequestro eseguito costituisce una misura cautelare reale adottata nella fase delle indagini preliminari, avverso la quale sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Le persone sottoposte a indagini sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L’indagine è stata condotta dal procuratore Alessandro Milita.